Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 безопасна, и правительство очень уверенно использует ее в своей кампании по вакцинации.

Об этом пишет «Украинская правда».

На вопрос, может ли он заверить людей в том, что британско-шведская вакцина безопасна, Борис Джонсон ответил: «Да, могу».

— MHRA (британский регулирующий орган по лекарствам, - прим.) — один из самых жестких и опытных регулирующих органов в мире. Они вообще не видят причин прекращать программу вакцинации. Таким образом, мы по-прежнему очень уверены в программе, и приятно видеть, что она разворачивается с такой скоростью по всей Британии, - сказал Борис Джонсон.

Германия, Франция и Италия заявили в понедельник, что прекратят прививки вакциной AstraZeneca после того, как несколько стран сообщили о возможных серьезных побочных эффектах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не существует ни одной доказанной связи между вакцинацией и побочными эффектами, и людям не следует паниковать.

На прошлой неделе аналогичное решение было принято Данией и Норвегией — из-за того, что у некоторых пациентов вскоре после вакцинации развились тромбы. Еще несколько стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проведет специальное заседание 18 марта, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с вакциной от коронавируса COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca.

Напомним, что ао Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что на сегодняшний день в мире не зафиксировано ни одной смерти от вакцины против COVID-19. Также Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не нашло доказательств связи между вакцинацией AstraZeneca и развитием тромбоза.