Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе развернут дополнительные госпитали.
Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, за сутки во Львове госпитализировали 79 человек, выписали из больниц — 46. На лечении сейчас находятся 652 пациента, и большинство нуждается в обеспечении кислородом.
— Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро. Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе наших поликлиник, - сообщил Андрей Садовый.
На первом этапе развернут 366 коек:
Напомним, что в Ивано-Франковске на базе поликлиники №2 срочно создадут дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Имеющихся коек критически не хватает.
|
Проект «Новая деревня»: одену рубаху, пойду на село – Зеленский гуляет, и мне весело…Александр Жолобецкий
|
Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе развернут дополнительные госпитали.
Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, за сутки во Львове госпитализировали 79 человек, выписали из больниц — 46. На лечении сейчас находятся 652 пациента, и большинство нуждается в обеспечении кислородом.
— Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро. Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе наших поликлиник, - сообщил Андрей Садовый.
На первом этапе развернут 366 коек:
Напомним, что в Ивано-Франковске на базе поликлиники №2 срочно создадут дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Имеющихся коек критически не хватает.