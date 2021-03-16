Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе развернут дополнительные госпитали.

Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, за сутки во Львове госпитализировали 79 человек, выписали из больниц — 46. На лечении сейчас находятся 652 пациента, и большинство нуждается в обеспечении кислородом.

— Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро. Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе наших поликлиник, - сообщил Андрей Садовый.

На первом этапе развернут 366 коек:

амбулаторное отделение, которое находится в 8-й больнице — 36 коек;

2-ое поликлиническое отделение на улице Мазепы — 150 коек;

4-ая поликлиника на проспекте Червоной Калины — 60 коек;

2-ая поликлиника на улице Симоненко — 70 коек;

10-ая клиническая больница на улице Бой-Желенского — 50 коек.

Напомним, что в Ивано-Франковске на базе поликлиники №2 срочно создадут дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Имеющихся коек критически не хватает.