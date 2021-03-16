Сегодня, 16 марта, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение - вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Николаева.

Как стало известно в ходе заседания комиссии, с 28 февраля на территории Николаевской области индикаторный показатель «Уровень госпитализации» находится на сверхурочном уровне. В частности, по состоянию на 14 марта он составил 90,3, при норме до 60 на 100 тысяч населення. Показатель «Коэффициент выявления случаев инфицирования» приближается к сверхурочному значению. На 14 марта он составил 18,6% при норме 20%.

По состоянию на вчерашний день в Николаеве официально подтверждено 30545 случаев инфицирования COVID-19 за весь период наблюдения. При этом в течение последних 5 недель происходит постоянное увеличение количества новых случаев заболеваемости.

Сейчас в учреждениях дошкольного образования зафиксировано 37 случаев инфицирования, среди них - 32 работника и 5 детей. На самоизоляции находится 15 групп в 8 детских садах. В школах зафиксировано 246 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них - 126 дети. На самоизоляции находятся ученики 177 классов в 39 общеобразовательных учреждениях.

Для госпитализации пациентов с коронавирусом есть 915 коек. Сейчас 82% коечного фонда для больных COVID-19 обеспечены кислородом. По состоянию на 14 марта загрузки коек составило 56,1%, при норме до 65.

В связи с осложнением эпидемической ситуации комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении дополнительных кроватей в медицинских учреждениях. Для лечения больных с коронавирусом их количество увеличат на 95 Новые кровати появятся в 3 учреждениях: больницах №3 и №5, а также роддоме №1. Также городская власть обратится к руководству области с просьбой передать в городские больницы кислородные концентраторы, которые не используются.

Кроме того, сегодня было решено обратиться к руководителям высших учебных заведений с предложением перенести начало обучения на 10:00 утра. Это должно уменьшить транспортную нагрузку в утренний час пик и предупредить скопление людей на остановках.

С 17 марта воспитанники внешкольных и общеобразовательных учреждений переведены на дистанционное обучение. Исключение - ученики 1-4-х классов. А с 22 марта все школьники пойдут на каникулы, которые продлятся до 3 апреля.

Из-за обострения эпидемической ситуации поставлена задача актуализировать перечень работников предприятий критической инфраструктуры с целью подготовки пропусков для проезда в общественном транспорте. Сейчас дополнительные транспортные ограничения, а также пассажирские перевозки по пропуска не вводятся. Однако город должен быть к этому готов.

По словам представителя Госпродпотребслужбы в Николаевской области, по-прежнему осуществляется усиленный государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства. Однако сотрудникам Госпродпотребслужбы становится все сложнее работать из-за значительного сопротивление со стороны предпринимателей.

Начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщила, что в Николаеве и нашей области продолжается плановая вакцинация от COVID-19. По ее информации, на сегодняшнее утро в рамках 1 и 2 этапов вакцинации, которые сейчас проходят, в Николаевской области, привито 2099 человек, в городе - 720. Прививка - добровольное дело. В Николаеве их делают 2 подготовленные бригады медиков.

Все, кто получил вакцину против COVID-19, чувствуют себя хорошо. В Николаевской области только в 15 случаях было зафиксировано незначительные побочные реакции. Это покраснение места инъекций и небольшое повышение температуры.

Согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС в Николаеве, также усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий, в частности в общественном транспорте и заведениях торговли.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что если показатели заболеваемости коронавирусом не перестанут расти, в городе введут жесткий карантин, подобный тому, который был весной 2020 года.