С 17 марта учеников 5-11 классов николаевских школ планируют отправить на дистанционное обучение. Также раньше времени, с 22 марта, начнутся каникулы.

Об этом в прямом эфире в соцсетях сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передают НикВести.

Мэр отметил, что за последнее время участилось количество случаев заболевания коронавирусом среди детей.

— Чаще начали болеть дети. У нас за трое суток +59 подтвержденных случаев. Сейчас три ребенка находятся в реанимации. 197 классов в школах находятся на самоизоляции, — рассказал Александр Сенкевич.

В связи с этим учеников 5-11 классов решили перевести на дистанционное обучение, а с 22 марта отправить всех школьников на каникулы.

— Это уже не шутки. С 17 марта, со среды, мы планируем отправить детей на дистанционное обучение. С 5 по 11 класс, — сообщил мэр.

Ученики младшей школы продолжат до начала каникул обучение в обычном формате. При этом каникулы продлятся дольше — две недели вместо одной запланированной. Детсады продолжат работать в привычном режиме. Группы будут уходить на карантин по мере заболеваемости.

Напомним, по состоянию на утро 15 марта в Николаевской области зарегистрировано 310 новых случаев COVID-19.