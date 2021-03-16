Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока нет оснований для возвращения к обычным отношениям между Европейским союзом и Россией.

Об этом пишет РБК-Украина.

Министр отметил, что в конце марта в ЕС должна состояться дискуссия относительно стратегии отношений с Российской Федерацией.

— Сейчас принципиально важным является сохранение пяти фундаментальных принципов отношения Европейского союза в Россию. Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, то нет никаких предпосылок для возвращения к «business-as-usual» (обычное ведение бизнеса, — прим.) с Россией, — заявил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Украина рассчитывает на поддержку этой политики во время словенского председательства в Совете Европейского союза. Оно запланировано с 1 июля по 31 декабря.

— Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет себя вести лучше, — отметил глава украинского МИД.

Ранее Дмитрий Кулеба напомнил, что с 1 марта начнет действовать безвизовый режим с карибской островным государством Гренада, а также для въезда в заморские территорий в составе Нидерландов.