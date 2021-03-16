Глава Минздрава Степанов должен опровергнуть недостоверную информацию о якобы закрытии в 2014-2019 годах сотен медицинских учреждений. Как свидетельствует официальный ответ Минздрава на запрос народного депутата из «Европейской Солидарности» Ростислава Павленко, ни медицинского учреждения государственной формы собственности ликвидировано не было.

Об этом Ростислав Павленко сообщил во время брифинга в Верховной Раде, сообщает пресс-служба политсилы.

— Многим известна информация, которую любит распространять министр здравоохранения Степанов, представители« Слуги народа », другие деятели о том, что якобы в 2014-2019 годах были закрыты многие больницы, было сокращено много медицинских должностей уволены представителей. Называются разные цифры - 300 больниц, 400 и так далее. Понимая, что это фейк, «Европейская Солидарность» обратилась в министерство здравоохранения с депутатским обращением. Мы получили ответ на обращение, в котором министерство здравоохранения фактически опровергает те фейки, которые распространял министр Степанов другие представители властной команды », - говорит Ростислав Павленко.

Он процитировал официальный ответ МОЗ за подписью Степанова: «Ни одно учреждение здравоохранения государственной формы собственности в Украине не было ликвидировано. Необоснованные сокращения медицинских работников не производились».

«Оптимизация количества учреждений здравоохранения не означает ограничение права пациента на бесплатную медицинскую помощь, определенного предписанием второго предложения части третьей статьи 49 Конституции Украины», - отмечают в Минздраве.

Ростислав Павленко также отметил, что анализ материалов Центра медицинской статистики при МОЗ на 395 страницах показывает, что фейк о закрытии 300 больниц не соответствует действительности.

— Больницы не закрывались. Если происходила смена их подчинения, то сохранялись и рабочие места, и, собственно, существование самых заведений. А речь шла о расширении сети центров первичной медико-санитарной помощи, и количество учреждений, оказывающих амбулаторно клиническую помощь, в эти годы росло. Поэтому очень просим и Степанова, и других представителей властной команды не распространять фейков и не вводить в заблуждение украинское общество. Потому что фейки о закрытии больниц в 2015-2019 годах опровергнуты самим же министерством здравоохранения, - отмечает Ростислав Павленко.

Он также отметил, что власть подобными фейками отвлекает общественное внимание от проблем, которые на самом деле сейчас существуют в области здравоохранения.

— В частности, Европейский Парламент, который в своем докладе о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС отметил следующее: «Европейский Парламент настоятельно призывает Украину решить проблему всепроникающего кумовства и коррупции, которое продолжает существовать в секторе здравоохранения, особенно в министерстве охраны здоровья, и эффективно расследовать любые коррупционные действия, в частности попытки закупать медицинское оборудование по непропорционально высоким ценам в разгар пандемии», - отметил Ростислав Павленко.

По его словам, именно в этом кроется причина распространения фейков для того, чтобы переложить ответственность с больной головы на здоровую и отвлечь внимание общества.

— «Европейская Солидарность» требует, во-первых, поставить в повестку дня и рассмотреть пакет по борьбе с пандемией, который был объявлен Петром Порошенко и предусматривает упорядочение проведения вакцинации, массового тестирования и ответственности за нарушение закупки и распространения вакцин, и за злоупотребления при проведении вакцинации. Это проекты 4645, 4646, 4647, - говорит Ростислав Павленко.

Также «Европейская солидарность» требует создания временной следственной комиссии по расследованию вопросов, возникающих по проведению вакцинации, надлежащей закупки вакцины и отсутствия коррупционных действий в этом.