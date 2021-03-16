Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, пятипроцентный барьер уверенно преодолели бы четыре партии: «Слуга народа», «Европейская Солидарность», «ОПЗЖ», «Батьківщина».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года, пишут #Буквы.

Пропрезидентскую партию «Слуга народа» сейчас готовы поддержать 26,5% респондентов (среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). По состоянию на начало февраля поддержка этой партии составляла 22,2% (следовательно, рейтинг несколько вырос – на 4,3%).

За партию «Европейская Солидарность» сейчас готовы отдать свой голос 20,1% опрошенных. В феврале политсилу поддерживали 18,1% респондентов. Следовательно, рейтинг «ЕС» вырос на 2%.

«Евросолидарность» поднялась с третьего места в рейтинге партий (которое занимала в феврале), на второе и опередила «Оппозиционную платформу – За жизнь».

За «ОПЗЖ» сейчас готовы отдать голос 17,9% опрошенных (в феврале было 21,9%).

За ВО «Батьіивщина» отдали бы голос 9,4% опрошенных (в феврале было 10,3%).

Имеет шансы на попадание в Верховную Раду и партия «Сила и честь», которую сейчас поддерживают 5,2% респондентов.

За партию «Голос» проголосовали бы 3,4% опрошенных, за ВО «Свобода» – также 3,4%, за партию «Украинская стратегия Гройсмана» – 3%, Радикальную партию Олега Ляшко – 2%, партию «УДАР Виталия Кличко» – 1,1%.

Исследование проведено методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.