В 2020 году по сравнению с 2019 годом ввод в эксплуатацию жилья сократился на 47,9% до 5,749 миллионов м2.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.

При этом площадь принятых в эксплуатацию индивидуальных домов составила 3,092 миллионов м2 (53,8% от общей площади), многоквартирных домов - 2,652 миллионов м2 (46,1%), общежитий - 5,7 тысяч м2 (0,1%).

Всего в эксплуатацию было введено 65 тыс. квартир, что на 48,1% меньше, чем в 2019 году.

Средняя площадь квартир в 2020 году составила 87,9 м2.