Супруга королевы Британии принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце. Он сегодня вернулся к супруге в Виндзорский замок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британские СМИ.
Сегодня журналисты британских СМИ заметили, как принца Филиппа вывезли из больницы Edward VII King в Лондоне, где он находился после операции на сердце. Позже автомобиль с 99-летним принцем прибыл в Виндзор.
«Принц Филипп вернулся в Виндзорский замок после лечение от инфекции и успешного лечения ранее существовавшего состояния», — рассказал агентству представитель Букингемского дворца.
Собеседник The Sun в Букингемском дворце добавил, что супруг королевы вернулся из больницы в «хорошем настроении».
Напомним, 17 февраля стало известно, что принц Филипп оказался в больнице Edward VII King. В Букингемском дворце утверждали, что супруга королевы госпитализировали в рамках «меры предосторожности».
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Супруга королевы Британии принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце. Он сегодня вернулся к супруге в Виндзорский замок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британские СМИ.
Сегодня журналисты британских СМИ заметили, как принца Филиппа вывезли из больницы Edward VII King в Лондоне, где он находился после операции на сердце. Позже автомобиль с 99-летним принцем прибыл в Виндзор.
«Принц Филипп вернулся в Виндзорский замок после лечение от инфекции и успешного лечения ранее существовавшего состояния», — рассказал агентству представитель Букингемского дворца.
Собеседник The Sun в Букингемском дворце добавил, что супруг королевы вернулся из больницы в «хорошем настроении».
Напомним, 17 февраля стало известно, что принц Филипп оказался в больнице Edward VII King. В Букингемском дворце утверждали, что супруга королевы госпитализировали в рамках «меры предосторожности».