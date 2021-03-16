Супруга королевы Британии принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце. Он сегодня вернулся к супруге в Виндзорский замок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британские СМИ.

Сегодня журналисты британских СМИ заметили, как принца Филиппа вывезли из больницы Edward VII King в Лондоне, где он находился после операции на сердце. Позже автомобиль с 99-летним принцем прибыл в Виндзор.

«Принц Филипп вернулся в Виндзорский замок после лечение от инфекции и успешного лечения ранее существовавшего состояния», — рассказал агентству представитель Букингемского дворца.

Собеседник The Sun в Букингемском дворце добавил, что супруг королевы вернулся из больницы в «хорошем настроении».

Напомним, 17 февраля стало известно, что принц Филипп оказался в больнице Edward VII King. В Букингемском дворце утверждали, что супруга королевы госпитализировали в рамках «меры предосторожности».