Сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон резко отреагировала на США за проведение совместных военных учений с Южной Кореей.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на правительственную газету Северной Кореи «Родонг Синмун».

Ким Ё Чжон высказала недвусмысленные угрозы новоизбранной администрации США, посоветовав «не распространять вонь на первом этапе».

— Небольшой совет новой администрации Соединенных Штатов, которая изо всех сил пытается распространить запах пороха на нашей земле из-за океана. Если она хочет спать спокойно в течение следующих четырех лет, ей не распространять вонь на первом этапе, — отметила родственница лидера Северной Кореи.

Она повторила, что ее страна выступает против совместных военных учений, которые Северная Корея описывает как подготовку к вторжению на ее суверенную территорию.

Ким Ё Чжон — младшая сестра Ким Чен Ына и единственная из его братьев и сестер, которую считают близким и могущественным союзником правителя Северной Кореи.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре Ким Ё Чжон и ближайшим помощникам.