Служба безопасности Украины обыскала структуры, причастные, по мнению следователей, к ратификации Харьковской соглашений в 2010 году.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Оперативники Главного следовательного управления СБУ пришли с обысками в административные органы власти, которые участвовали в подготовке и ратификации Харьковских соглашений.
Обыски проводилиcь: в комитетах Верховной Рады, в главном научно-экспертном управлении ВР, в СНБО, в Министерстве иностранных дел и в Кабмине.
В расследовании приняли участие сотрудники Государственного бюро расследований.
— Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесли ущерб экономическим интересам, — говорится в заявлении ведомства.
СБУ продолжит проводить соответствующие процессуальные действия по факту государственной измены в деле о ратификации так называемых «Харьковских соглашений»
Напомним, Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы, когда были подписаны и ратифицированы так называемые «Харьковские соглашения».
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Служба безопасности Украины обыскала структуры, причастные, по мнению следователей, к ратификации Харьковской соглашений в 2010 году.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Оперативники Главного следовательного управления СБУ пришли с обысками в административные органы власти, которые участвовали в подготовке и ратификации Харьковских соглашений.
Обыски проводилиcь: в комитетах Верховной Рады, в главном научно-экспертном управлении ВР, в СНБО, в Министерстве иностранных дел и в Кабмине.
В расследовании приняли участие сотрудники Государственного бюро расследований.
— Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесли ущерб экономическим интересам, — говорится в заявлении ведомства.
СБУ продолжит проводить соответствующие процессуальные действия по факту государственной измены в деле о ратификации так называемых «Харьковских соглашений»
Напомним, Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы, когда были подписаны и ратифицированы так называемые «Харьковские соглашения».