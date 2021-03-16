Служба безопасности Украины обыскала структуры, причастные, по мнению следователей, к ратификации Харьковской соглашений в 2010 году.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Оперативники Главного следовательного управления СБУ пришли с обысками в административные органы власти, которые участвовали в подготовке и ратификации Харьковских соглашений.

Обыски проводилиcь: в комитетах Верховной Рады, в главном научно-экспертном управлении ВР, в СНБО, в Министерстве иностранных дел и в Кабмине.

В расследовании приняли участие сотрудники Государственного бюро расследований.

— Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесли ущерб экономическим интересам, — говорится в заявлении ведомства.

СБУ продолжит проводить соответствующие процессуальные действия по факту государственной измены в деле о ратификации так называемых «Харьковских соглашений»

Напомним, Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы, когда были подписаны и ратифицированы так называемые «Харьковские соглашения».