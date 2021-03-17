По состоянию на 17 марта 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.

Список политзаключенных опубликован на сайте правозащитного центра «Весна», пишет «Украинская правда».

В частности, 16 марта политическими заключенными признали еще четырех человек — Алексея Артецкого, Дмитрия Буневича, Дениса Иванца и Романа Сидюка. Они были обвинены в «массовых беспорядках» и «действиях, грубо нарушающих общественный порядок» и лишены свободы.

В «Весне» оценивают это как политически мотивированное преследование.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила изменить название Беларуси на литовском языке. Она направила соответствующее письмо министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу.