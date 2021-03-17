В детсаду «Вишенка» в микрорайоне Ракетное урочище продолжается реконструкция с термосанацией здания в рамках реализации Программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Детский сад «Вишенка», расположенный в микрорайоне Ракетное урочище Николаева, работает здесь 43 года. В течение этого времени коллектив учреждения заслужил авторитет среди родителей и настоящую любовь маленьких хозяев страны детства. В детском саду комбинированного типа функционируют 9 групп: 3 общие, 2 с недостатками речи, 4 санаторные.

Реконструкция предусматривает создание в условиях дошкольного образовательного учреждения современного, комфортного, развивающего и жизненного пространства.

Сметная стоимость объекта — более 17 миллионов гривен.

С начала строительства здесь:

выполнено утепление фасада;

утеплены цоколь, чердачное и подвальное перекрытие;

установлено энергосберегающие оконные и дверные блоки из металлопластика;

проведено огнезащитную обработку деревянных поверхностей;

сделана внутренняя отделка помещений (потолок, стены, откосы);

обустроено крыльцо;

смонтированы инженерные сети противопожарного водопровода, сетей канализации, водоснабжения;

установлен теплый узел;

проведена отделка (покраска) внешних стен.

По состоянию на 15 марта 2021 года готовность объекта составляет 75%.

До конца года еще планируется монтаж противопожарных окон, приточно-вытяжной вентиляции, силовых распределительных щитов, автоматов и кабеля, завершение внутренних работ в санузле с заменой приборов. Завершить реконструкцию объекта должны в декабре 2021 года.

Пресс-релиз



