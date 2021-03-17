В детсаду «Вишенка» в микрорайоне Ракетное урочище продолжается реконструкция с термосанацией здания в рамках реализации Программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Детский сад «Вишенка», расположенный в микрорайоне Ракетное урочище Николаева, работает здесь 43 года. В течение этого времени коллектив учреждения заслужил авторитет среди родителей и настоящую любовь маленьких хозяев страны детства. В детском саду комбинированного типа функционируют 9 групп: 3 общие, 2 с недостатками речи, 4 санаторные.
Реконструкция предусматривает создание в условиях дошкольного образовательного учреждения современного, комфортного, развивающего и жизненного пространства.
Сметная стоимость объекта — более 17 миллионов гривен.
С начала строительства здесь:
По состоянию на 15 марта 2021 года готовность объекта составляет 75%.
До конца года еще планируется монтаж противопожарных окон, приточно-вытяжной вентиляции, силовых распределительных щитов, автоматов и кабеля, завершение внутренних работ в санузле с заменой приборов. Завершить реконструкцию объекта должны в декабре 2021 года.
Пресс-релиз
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В детсаду «Вишенка» в микрорайоне Ракетное урочище продолжается реконструкция с термосанацией здания в рамках реализации Программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Детский сад «Вишенка», расположенный в микрорайоне Ракетное урочище Николаева, работает здесь 43 года. В течение этого времени коллектив учреждения заслужил авторитет среди родителей и настоящую любовь маленьких хозяев страны детства. В детском саду комбинированного типа функционируют 9 групп: 3 общие, 2 с недостатками речи, 4 санаторные.
Реконструкция предусматривает создание в условиях дошкольного образовательного учреждения современного, комфортного, развивающего и жизненного пространства.
Сметная стоимость объекта — более 17 миллионов гривен.
С начала строительства здесь:
По состоянию на 15 марта 2021 года готовность объекта составляет 75%.
До конца года еще планируется монтаж противопожарных окон, приточно-вытяжной вентиляции, силовых распределительных щитов, автоматов и кабеля, завершение внутренних работ в санузле с заменой приборов. Завершить реконструкцию объекта должны в декабре 2021 года.
Пресс-релиз