Президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос является ли Владимир Путин убийцей.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

Ведущий поитересовался мнением Джо Байдена о Владимире Путине и напомнил, что оба президента знакомы.

— Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?, — спросил ведущий ABC.

Президент США подтвердил, что считает главу РФ убийцей.

— Ммм, да, — проговорил Джозеф Байден.

Ведущий также полюбопытствовал у президента США как он отреагирует на отчет разведки США об вмешательстве РФ в выборы 2020 года, в котором утверждается, что Владимир Путин приложил немало усилий к «очернению» кандидатуры президента Джо Байдена. Президент сказал журналисту Джорджу Стефанопулосу, что предупреждал Путина о возможном ответе во время телефонного разговора в конце января.

— Он заплатит цену. У нас был долгий разговор, он и я, когда мы - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался, я сказал:«Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — рассказал Джозеф Байден.

Напомним, президент США Джо Байден поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.