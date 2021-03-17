Президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос является ли Владимир Путин убийцей.
Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
Ведущий поитересовался мнением Джо Байдена о Владимире Путине и напомнил, что оба президента знакомы.
— Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?, — спросил ведущий ABC.
Президент США подтвердил, что считает главу РФ убийцей.
— Ммм, да, — проговорил Джозеф Байден.
Ведущий также полюбопытствовал у президента США как он отреагирует на отчет разведки США об вмешательстве РФ в выборы 2020 года, в котором утверждается, что Владимир Путин приложил немало усилий к «очернению» кандидатуры президента Джо Байдена. Президент сказал журналисту Джорджу Стефанопулосу, что предупреждал Путина о возможном ответе во время телефонного разговора в конце января.
— Он заплатит цену. У нас был долгий разговор, он и я, когда мы - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался, я сказал:«Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — рассказал Джозеф Байден.
Напомним, президент США Джо Байден поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос является ли Владимир Путин убийцей.
Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
Ведущий поитересовался мнением Джо Байдена о Владимире Путине и напомнил, что оба президента знакомы.
— Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?, — спросил ведущий ABC.
Президент США подтвердил, что считает главу РФ убийцей.
— Ммм, да, — проговорил Джозеф Байден.
Ведущий также полюбопытствовал у президента США как он отреагирует на отчет разведки США об вмешательстве РФ в выборы 2020 года, в котором утверждается, что Владимир Путин приложил немало усилий к «очернению» кандидатуры президента Джо Байдена. Президент сказал журналисту Джорджу Стефанопулосу, что предупреждал Путина о возможном ответе во время телефонного разговора в конце января.
— Он заплатит цену. У нас был долгий разговор, он и я, когда мы - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался, я сказал:«Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — рассказал Джозеф Байден.
Напомним, президент США Джо Байден поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.