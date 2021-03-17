Европейские дипломаты согласовывают первые за 30 санкции против Китая за систематическое нарушение прав человека.

Об этом сообщает AlJazeera.

Меры принимаются, поскольку блок обвиняет Китай в «серьезных нарушениях прав человека и злоупотреблениях» в отношении уйгурского меньшинства. 17 марта два дипломата заявили, что Европейский союз согласился внести китайских чиновников в черный список за нарушения прав человека.

Послы ЕС одобрили запреты на поездки и замораживание активов четырех китайских физических лиц и одного юридического лица, имена которых не будут обнародованы до официального утверждения санкций министрами иностранных дел ЕС 22 марта.

— Приняты ограничительные меры против серьезных нарушений прав человека, — сказал дипломат из ЕС.

В последний раз ЕС ввел санкции в отношении Китая, своего второго по величине торгового партнера, в июне 1989 года после того, как китайские танки подавили протест студентов с многочисленными жертвами, наложив на Пекин эмбарго на поставки оружия, которое действует до сих пор.

Активисты и эксперты ООН по правам человека говорят, что по крайней мере один миллион мусульман содержится в лагерях в отдаленном западном районе Синьцзяна. Крупные страны ЕС и США обвиняют Китай в геноциде уйгуров: в применении к ним пыток, рабского труда и стерилизации. Голландский парламент прямо признал творимое в отношении уйгуров геноцидом.

Китай отрицает любые нарушения прав человека в Синьцзяне и заявляет, что его лагеря обеспечивают профессиональную подготовку и необходимы для «борьбы с экстремизмом».

Напомним, аккаунт китайского посольства был заблокирован после того, как содержание твита представительства истолковали как «дегуманизацию».