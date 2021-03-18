Кабинет министров 17 марта одобрил создание системы аэромедицинской эвакуации.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

— Правительством поддержана инициатива МВД о создании совместно с Минздравом системы аэромедицинской эвакуации и транспортного обеспечения трансплантологии, - написал он.

По его словам, система на базе эвакуационных вертолетов с 1 апреля начнет работу во Львовском регионе (семь областей), а с 1 мая — в Киевском регионе (восемь областей и Киев). Далее проект запустят на всю страну.

Заместитель Авакова Антон Геращенко на своей странице в Facebook продемонстрировал работу транспортного обеспечения трансплантологии. Он показал видео прилет вертолета ГСЧС, который доставил из Запорожья в Институт сердца 38-летнего пациента после пересадки донорского сердца.

По его словам, МВД силами купленных во Франции 55 вертолетов Eurocopter обеспечит максимально быструю доставку бригад врачей, донорских органов и пострадавших в ДТП с тяжелыми последствиями. Геращенко однако заявил, что сначала эта система заработает в Киеве, Львовской и Черкасской областях.

Напомним, что в Днепр на военном вертолете эвакуировали двух украинских военнослужащих, которых ранили на Донбассе. Они пострадали в результате взрыва мины.