Американская разведка считает, что Северная Корея готовится к своему первому испытанию оружия во времена президентства Джо Байдена.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Они отметили, что КНДР примет решение об испытаниях оружия после встреч государственного секретаря Тони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина со своими коллегами из Южной Кореи и Японии.

Эксперты отмечают, что такое поведение Северной Кореи будет не новым, ведь там каждый раз устраивали какие-то провокационные действия в начале работы новых лидеров в США и Южной Кореи.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США является «самым большим врагом» для его страны. Он пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал КНДР.