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Возле официальной резиденции вице-президента США Камалы Харрис на территории Военно-морской обсерватории задержали мужчину, в машине которого нашли оружие.
Об этом пишет TheБабель.
Представитель полиции Вашингтона заявил, что 31-летнего Пола Мюррея из Сан-Антонио задержала Секретная служба США по информации от разведки из Техаса — о нем ранее выпустили региональный разведывательный бюллетень.
По данным отчета полиции, среди изъятого оружия — полуавтоматическая винтовка AR-15, 113 патронов незарегистрированных боеприпасов и пять магазинов на 30 патронов.
Сейчас задержанному предъявлено обвинение по нескольким пунктам: ношение опасного оружия, ношение винтовки или дробовика за пределами дома, хранение незарегистрированных боеприпасов и устройств подачи боеприпасов большой вместимости.
Также отмечается, что при задержании в резиденции не было людей, которые находятся под охраной.
Напомним, у здания Верховной рады задержали вооруженного мужчину. У него изъяли нож и похожий на пистолет предмет.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Возле официальной резиденции вице-президента США Камалы Харрис на территории Военно-морской обсерватории задержали мужчину, в машине которого нашли оружие.
Об этом пишет TheБабель.
Представитель полиции Вашингтона заявил, что 31-летнего Пола Мюррея из Сан-Антонио задержала Секретная служба США по информации от разведки из Техаса — о нем ранее выпустили региональный разведывательный бюллетень.
По данным отчета полиции, среди изъятого оружия — полуавтоматическая винтовка AR-15, 113 патронов незарегистрированных боеприпасов и пять магазинов на 30 патронов.
Сейчас задержанному предъявлено обвинение по нескольким пунктам: ношение опасного оружия, ношение винтовки или дробовика за пределами дома, хранение незарегистрированных боеприпасов и устройств подачи боеприпасов большой вместимости.
Также отмечается, что при задержании в резиденции не было людей, которые находятся под охраной.
Напомним, у здания Верховной рады задержали вооруженного мужчину. У него изъяли нож и похожий на пистолет предмет.