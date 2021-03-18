Военная хунта выдвинула новые обвинения в адрес президента Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Ей инкриминируют нарушение закона о борьбе с коррупцией, в результате чего политику грозит максимальный срок в 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Новые власти не позволили Аун Сан Су Чжи встретиться со своей командой юристов, которая отрицает правонарушения и считает все обвинения политическими. Вдобавок ей были предъявлены обвинения в еще четырех преступлениях.

В трансляции на государственном телеканале показали видеоотрывок, в котором председатель Say Paing Construction Маунг Вейк сказал, что он заплатил 550 тысяч долларов Аун Сан Су Чжи в ее резиденции четырьмя партиями с 2018 по 2020 год, чтобы иметь возможность без проблем выполнять свои проекты.

Судебное слушание по Аун Сан Су Чжи, назначенное на 15 марта, было отложено из-за отсутствия Интернета в суде, поскольку режим отключал связь по всей страны, чтобы остановить общенациональные протесты, в результате которых погибли более 200 человек.

Ранее НикВести сообщали, что в городах Мьянмы при разгоне акций протеста против военного переворота погибли по меньшей мере 67 человек, сотни получили ранения.