В Киеве с 20 марта усилят карантинные ограничения. Они будут действовать три недели, до 9 апреля включительно.

Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко, передает LB.ua.

В частности, установят запрет на работу учреждений культуры (кино, театры, музеи, концертные залы); массовые, развлекательные мероприятия; работу ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов гигиены и бытовой химии); религиозные служения, если нет 10 квадратных метров на человека; работу кафе и ресторанов, кроме работы на вынос.

Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи, то же касается фитнес-залов (но запрещены групповые занятия). Детские сады будут работать как обычно, школы после каникул — дистанционно.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме (с количеством пассажиров в соответствии с количеством мест для сидения).

Напомним, в Харьковской области приняли решение об усилении карантинных ограничений. В частности, школы перевели на дистанционную форму обучения.