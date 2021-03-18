Канцлер Австрии Себастьян Курц вернулся домой из встречи в Тель-Авиве на борте, которым, вероятно, владеет беглый олигарх Дмитрий Фирташ.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на публикацию в австрийском издании ZackZack.

Канцлер Австрии Себастьян Карц вернулся в Австрию на частном самолете, которым может владеть Дмитрий Фирташ. Канцелярия не видит никакой связи между олигархом и транспортом.

— Это абсолютно стандартный процесс бронирования индивидуальных авиаперелетов через такие компании, как Avcon Jet. Нам неизвестно, кому принадлежит соответствующий самолет, и это не имеет значения, — оправдываются в канцелярии.

Издание ZackZack утверждает, что располагает соглашением, заключенным между связанной с Фирташем компанией Ukrinvest Holding AG с офисом в Вене и венской компанией Avcon Jet AG, от ноября 2017 года. Согласно договору, Avcon отвечает за эксплуатацию Embraer 600 Legacy с номером OE-IRK.

PR-менеджер Фирташа Даниэль Капп заявил изданию, что самолет принадлежит «компании, которую можно отнести к Фирташу, но которая управляется автономно третьей стороной».

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ проживает в Австрии с 2014 года, борясь с ордером на экстрадицию в США, где его обвиняют в коррупционных схемах. За время, проведенное в австрийских судах, он сблизился с политической элитой страны.

В юридической команде Фирташа работает бывший министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер, а Даниэль Капп ранее работал представителем другого бывшего лидера правящей Австрийской народной партии — Йозефа Прёлля, который также был вице-канцлером Австрии.

Фирташ живет в Вене на вилле крупного донора Австрийской народной партии Александра Шютца, подчеркивает издание.

Напомним, в 2019 году сообщалось, что экстрадиция Дмитрия Фирташа из Австрии в Соединеные Штаты Америки затянется до осени 2019 года, так как он обратился в суд для возобновления дела. Однако олигарха так и не выдали в руки правосудия США.