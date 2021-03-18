Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что строительство троллейбусной линии в Корабельном районе продолжат в ближайшее время.

Об этом городской голова сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

По его словам, депутаты Николаевского горсовета ещё должны согласовать капитальные расходы Департамента жилищно-коммунальных услуг после чего продолжатся работы по строительству троллейбусной линии.

— Да. В ближайшее время оно продолжится, установка столбов. Деньги выделены. Сейчас депутаты согласуют капитальные расходы Департамента ЖКХ и мы сможем продолжить. Одно из таких вопросов — это согласование бюджетной комиссией расходов по всем главным распорядителям, - Александр Сенкевич.

Отметим, что в тендере на строительство троллейбусной линии в Корабельный район победила компания «Светолюкс-Электромонтаж» с предложением в 47 миллионов 100 тысяч гривен. Подрядная фирма, согласно договору, должна завершить работы до 15 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит почти 950 тысяч гривен на разработку проекта строительства троллейбусной линии в Корабельный район. При этом, троллейбусную линию собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева.

Также сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.

Позже, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о завершении проектирования троллейбусной линии в Корабельный район и анонсировал начало работ на конец 2020 года.

Кроме этого городской голова Александр Сенкевич допускает, что строительство троллейбусной линии в Корабельный район не закончат в 2021 году, как планировалось, поскольку в бюджете города может не хватить на это средств.