«Укрзалізниця» не ограничивает движение поездов через Киев и Львов — там накануне ввели усиленный карантин.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в «оранжевой» зоне.

Ограничение продажи билетов и высадки/посадки пока касаются исключительно Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей.

Стоит отметить, что с пятницы 19 марта и до 28 марта во Львове вводится усиленный карантин из-за стремительного роста количества больных коронавирусом. Младшие классы школ уходят на каникулы, а старшие классы продолжают дистанционное обучение.

В Киеве ограничения решили ввести с субботы, 20 марта и до 9 апреля. Работа учреждений культуры, театров, кинотеатров, ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек) — прекращается. Общепиты будут работать на вынос. Также весенние каникулы для учащихся 5-11 классов начались на два дня раньше — с четверга, 18 марта.

Напомним, что «Укрзалізниця» планирует оптимизировать расписание примерно десяти имеющихся регулярных рейсов и запустить более 30 новых летних сообщений на 2021 год. Также хотят соединить города-миллионники Харьков — Днепр и Харьков — Одесса (через Кривой Рог), восстановив соединение Кривой Рог — Одесса.