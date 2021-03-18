Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева обратилась на планово-бюджетную комиссию горсовета с вопросом о выделении из бюджета города денег на поддержку домов семейного типа и софинансирования обеспечения жильем детей-сирот.

Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии, которое прошло 16 марта, - пишут НикВести.

Елена Киселева отметила, что не так давно городской совет принял программу «Дети Николаева», которая в 2020 и 2021 годах недофинансирована.

— Финансирование такой программы - это не право территориальной общины, а ее обязанность. Этой программой определено финансирование направлений деятельности, связанных с созданием домов семейного типа, содержанием и обеспечением жилья для детей-сирот. Что теряет по состоянию на сегодня николаевская городская община? Есть государственная программа по субвенции, которая предоставляется органам местного самоуправления и возможно с ней такое мероприятие, как приобретение дома для создания дома семейного типа. И когда община не предусматривает в своем бюджете деньги на софинансирование, то тогда такие деньги из государственного бюджета не могут быть реализованы тут. Раньше не было такой необходимости в софинансировании 20%, а сейчас, к сожалению, она есть, поскольку постановлением Кабмина были изменены условия этой субвенции. Поэтому, в прошлом году мы не приобрели ни одного дома семейного типа из-за отсутствия софинансирования, и в этом году риск, что снова не будет такого эффекта, у нас реально существует, - рассказала Елена Киселева.

Выяснилось, что из бюджета Николаева необходимо выделить 1,5 миллиона гривен в рамках софинансирования для получения средств государственного бюджета на покупку жилых домов.

Помимо этого, как сообщила депутат, городская власть обязана содержать имущество детей-сирот до их совершеннолетия, однако по неизвестной причине горсовет ни разу не выделял на это деньги.

– У нас есть обязанность, как у территориальной общины, поскольку все дети-сироты находятся под опекой и заботой Службы по делам детей. Мы обязаны содержать существующее имущество детей-сирот. Но, к сожалению, ни разу, ни в один год, ни копейки Николаевский городской совет не тратил на это. Я акцентирую на том, что мероприятия по этим направлениям - это не право, а обязанность. И так складывается и развивается ситуация, что государство, к сожалению, больше обязанностей перекладывает на наши плечи. Поэтому, мы не можем от них отклоняться, и учитывать деньги и потребности этой категории людей мы обязаны. Поэтому, с целью соблюдения охраняемых прав и законных интересов детей-сирот и конституционных прав граждан, нашей комиссией (комиссия горсовета по вопросам прав детей, законности и гласности, - прим.) были даны определенные рекомендации. Главное, это департаменту ЖКХ за счет на сегодняшний день имеющегося финансового ресурса найти 500 тысяч на содержание жилья детей-сирот. И в принципе в переговорах мы говорили о том, что просто такая опция департаментом ЖКХ была пропущена, поскольку они даже не знали, что у них даже есть такая обязанность, - рассказала Елена Киселева.

Помимо этого, из бюджета необходимо выделить сумму в размере 700 тысяч гривен на покупку компьютеров для 11 домов семейного типа, а также мебели, которую не удалось приобрести в прошлом году.

— Дальше идет потребность в финансировании этой программы именно по направлению приобретения ноутбуков для домов семейного типа. Что такое дом семейного типа? Это частные дома, семья с количеством детей до 10. А теперь представьте, когда у нас есть дистанционное обучение, и когда в этих семьях отсутствуют ноутбуки. О какой сдаче ЗНО, учебе в целом мы можем говорить? Поэтому, такая потребность есть, деньги там предложены, они учтены исключительно по остаткам прошлого года, которые, по сути, не были профинансированы. Поэтому я прошу поддержать это предложение и дать поручение профильным департаментам, чтобы они учли это в работе: департамент финансов и департамент ЖКХ, - сказала депутат.

Общая сумма необходимого финансирования составляет 2,7 миллиона гривен.

В итоге бюджетная комиссия приняла решение поддержать предложение и обратиться к заместителю городского головы по вопросам ЖКХ Сергею Кореневу и вице-мэру Андрею Волкову для разработки предложения и проекта решения по внесению изменений в бюджет Николаева.