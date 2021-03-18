Проект закона Украины №5247 «Об изменениях к ст.9 Закона Украины «О лекарственных препаратах», которым предлагается освобождать от ответственности поставщиков вакцин, может привести к бесконтрольному ввозу некачественных препаратов и отказу от ответственности, даже если погибнут люди.

Об этом говорится в выводах Главного научно-экспертного управления на сайте Верховной Рады, пишет Страна.ua.

«Если в соответствующих положениях речь идет об освобождении от любой юридической ответственности, то невозможно согласиться с тем, что соответствующие лица освобождены от такой ответственности (в частности, уголовной) даже в случаях причинения смерти или тяжкого вреда здоровью большому количеству людей», - предостерегают авторы экспертизы

В ГНЭУ подчеркивают, что Закон «О лекарственных препаратах» сейчас определяет государственную политику в сфере оборота лекарств как "обеспечивающую потребности населения лекарствами надлежащего качества"

«Предложение законопроекта, по нашему мнению, является несущим риски поступления в национальный фармацевтический рынок некачественных лекарственных средств, а потому не согласуется с государственной политикой в сфере здравоохранения», - говорится в выводах.

По мнению специалистов, подобная политика также идет вразрез с механизмом COVAX, (которым авторы и обосновывают необходимость принятия законопроекта). Ведь задача COVAX – обеспечить 92 страны с низким и средним уровнем доходов именно безопасными и эффективными вакцинами.

Эксперты ГНЭУ также указывают, что предложенная редакция не соотносятся с действующим законодательством.

Ведь по действующим законом лицо и без того освобождается от ответственности, если докажет, что последствия наступили по независящим от него причинам. Но предложенные положения избавят нарушителя от ответственности в любом случае, даже последствия наступят по его вине.

Законопроект 5247 от 15 марта предлагает дополнить статью 9 Закона Украины новой частью 6.

В этом дополнении предполагают освобождать от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин.

В пояснении к законопроекту такие меры объясняются авторами потребностью в создании законодательной площадки для применения вакцин по экстренной процедуре - Emergency Use Authorization (EUA). (EUA — это механизм, способствующий доступности и использованию вакцины во время чрезвычайных ситуацией в сфере охраны здоровья, какими и является пандемия COVID-19)

Отметим, что проект закона 5247 предоставлен в Верховную Раду 15 марта. Его инициаторы — Денис Шмыгаль, Михаил Радуцкий, Юрий Аристов, Анастасия Радина, Иванна Климпуш-Цинцадзе. На данный момент законопроект обрабатывается комитетами