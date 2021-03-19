За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 15 850 человек, зафиксировано 262 летальных случая, 4592 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 19 марта, пишет «Новое время».
Суточный показатель заболеваемости продолжает расти и приближается к антирекорду. Днем ранее обнаружили 15 053 новых случая заражения.
Наибольшее количество инфицированных за все время пандемии зафиксировали 28 ноября, тогда за сутки заболело 16 294 человека.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 519 926 человек, из них 1 248 782 выздоровели, летальных исходов — 29 515.
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
В красной зоне находятся четыре области: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Киев оказался в оранжевой.
Напомним, в Украину должны доставить около 4 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца апреля. Это контракты напрямую и в рамках механизма COVAX.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 15 850 человек, зафиксировано 262 летальных случая, 4592 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 19 марта, пишет «Новое время».
Суточный показатель заболеваемости продолжает расти и приближается к антирекорду. Днем ранее обнаружили 15 053 новых случая заражения.
Наибольшее количество инфицированных за все время пандемии зафиксировали 28 ноября, тогда за сутки заболело 16 294 человека.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 519 926 человек, из них 1 248 782 выздоровели, летальных исходов — 29 515.
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
В красной зоне находятся четыре области: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Киев оказался в оранжевой.
Напомним, в Украину должны доставить около 4 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца апреля. Это контракты напрямую и в рамках механизма COVAX.