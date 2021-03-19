Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией из-за решения Верховного суда страны выдать США гражданина КНДР, которого подозревают в отмывании денег.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Министерство иностранных дел КНДР
— МИД КНДР объявляет о полном прекращении дипломатических отношений с Малайзией, которая допустила очень враждебное действие в отношении Северной Кореи, поддавшись давлению США, - сказано в сообщении.
В ведомстве указали, что человек, из-за которого начался спор, занимался «законными внешнеторговыми действиями» и предупредили Малайзию о том, что она «будет нести полную ответственность за все последствия для отношений между двумя государствами».
Как известно, Северокорейского предпринимателя, проживающего в Малайзии, подозревают в поставках предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян в нарушение санкций ООН. Согласно решению Верховного суда Малайзии, его передадут США.
Напомним, что отношения между Египтом и Турцией ухудшились после переворота, организованного президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в 2013 году. Сейчас турецкая сторона сообщает, что состоялся первый дипломатический контакт с Египтом с 2013 года.
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Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией из-за решения Верховного суда страны выдать США гражданина КНДР, которого подозревают в отмывании денег.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Министерство иностранных дел КНДР
— МИД КНДР объявляет о полном прекращении дипломатических отношений с Малайзией, которая допустила очень враждебное действие в отношении Северной Кореи, поддавшись давлению США, - сказано в сообщении.
В ведомстве указали, что человек, из-за которого начался спор, занимался «законными внешнеторговыми действиями» и предупредили Малайзию о том, что она «будет нести полную ответственность за все последствия для отношений между двумя государствами».
Как известно, Северокорейского предпринимателя, проживающего в Малайзии, подозревают в поставках предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян в нарушение санкций ООН. Согласно решению Верховного суда Малайзии, его передадут США.
Напомним, что отношения между Египтом и Турцией ухудшились после переворота, организованного президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в 2013 году. Сейчас турецкая сторона сообщает, что состоялся первый дипломатический контакт с Египтом с 2013 года.