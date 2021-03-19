США планируют отправить миллионы доз вакцины AstraZeneca в Мексику и Канаду. Соответствующее заявление сделали в Белом доме.

Это заявление сделано на фоне «тихого давления» администрации Джо Байдена на Мексику по уменьшению волны мигрантов, пишет LB.ua.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предварительно Штаты собираются поделиться 2,5 миллионами доз вакцины с Мексикой и 1,5 доз с Канадой.

Препарат AstraZeneca до сих пор не разрешен американскими регуляторными органами, но уже одобрен в Мексике и Канаде. Джен Псаки отметила, что поставки в Мексику и Канаду фактически будут ссудой — США в ответ могут получить избыточные дозы вакцин из этих стран.

Напомним, что ряд стран Евросоюза объявили о возобновлении в пятницу, 19 марта, кампании по вакцинации населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca после заявления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о его эффективности.