Испанский парламент узаконил эвтаназию для тяжелобольных пациентов. Эта страна станет четвертой в Европейском Союзе, где разрешена такая процедура.

Об этом пишет hromadske.

Так, во время окончательного голосования закон поддержали 202 депутата, 141 парламентарий выступил против. До принятия этого документа за содействие самоубийству грозило до 10 лет лишения свободы.

— Сегодня важный день: мы приближаемся к признанию прав человека. Мы приближаемся к более гуманному и справедливому обществу, - сказала министр здравоохранения Каролина Дариас.

Новый закон вступит в силу через три месяца. Этот срок предусмотрен для того, чтобы создать региональные комитеты, которые будут рассматривать заявки на проведение процедуры.

В то же время против легализации эвтаназии выступили ультраправые и представители религиозных сообществ. В частности, правая партия VOX заявила, что собирается обжаловать закон в Конституционном суде.

Однако большинство испанцев поддерживают нововведения. Так, по данным опроса 2019 года, 90% граждан положительного мнения о декриминализации эвтаназии.

Напомним, что Конституционный суд Австрии своим решением отменил уголовную ответственность за содействие добровольному суициду с 1 января 2022 года. С тех пор в стране должны разрешить эвтаназию.