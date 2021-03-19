Подрядчик строительства автомобильной дороги государственного значения «Подъезд к Одесскому морскому торговому порту» в марте 2021 года начал работы на объекте.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор».

Сейчас попасть в Одесский морской торговый порт можно только через городские дороги и территорию частной компании. Это не только создает лишние хлопоты жителям Одесской области, но и является препятствием для роста экспорта страны. По инициативе Президента Владимира Зеленского с лета прошлого года наша команда взялась за решение этой задачи. Совместными усилиями Офиса президента, местной власти, Службы автомобильных дорог оперативно организовали все необходимые процессы. Мы потеряли три месяца из-за жалоб в АМКУ, но и это не помешало начать работы, как и было запланировано, весной 2021 года”, — подчеркнул председатель «Укравтодора» Александр Кубраков.

Дорога длиной 5,3 км, соединяющая территорию Одесского морского порта и трассу М-28 Одесса— Южный, будет обустроена с цементобетонным дорожным покрытием по усиленной технологии. Проект предполагает по две полосы движения в каждую сторону, а на въезде на КПП порта — дорога будет расширяться с четырех до шести полос.

В этом месте начинается таможенная зона, поэтому важно создать условия для быстрой проверки и пропуска грузовиков”, — отмечают в «Укравтодоре».

Проектом предусмотрено обустройство TIR-площадки для отдыха водителей и отстоя грузового транспорта. Демпферная площадка рассчитана на 300 грузовиков. Также будут построены два места для стационарного габаритно-весового контроля и две площадки взвешивания в движении (WiM).

Отмечается, что будущая дорога по всей протяженности проходит в сложных гидрогеологических условиях и, помимо прочего, требует замены почв подошвы земляного полотна на глубину двух метров.

В феврале 2021 года «Укравтодор» по итогам состоявшегося в системе электронных закупок Prozorro тендерного аукциона определил ООО «Ростдорстрой» подрядчиком строительства автомобильной дороги государственного значения «Подъезд к Одесскому морскому торговому порту». Выполнение работ, при условии поступления надлежащего финансирования и отсутствия факторов, препятствующих строительству, запланировано на период 2021-2022 года.

В июле 2020 года Служба автомобильных дорог в Одесской области получила разрешение горсовета Одессы на разработку проекта землеустройства для строительства и эксплуатации автомобильной дороги государственного значения «Подъезд к Одесскому морскому торговому порту». Ранее Рабочая группа при Одесском городском главе согласовала предложенную администрацией Одесского морского порта концепцию строительства новой дороги в порт.

По информации администрации Одесского морского порта, строительство новой дороги завершит начатую в 90-е годы стратегическую программу вывода за пределы жилых микрорайонов всего трафика грузового транспорта порта. В рамках этой программы, в частности, был построен один из крупнейших в Украине путепроводов эстакадного типа, общей протяженностью около семи километров. Концепция строительства новой дороги, которая соединит шестую очередь эстакады с объездной дорогой Одессы, была предложена администрацией порта в 2018 году.