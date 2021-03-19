Морская администрация готова оказать любую помощь в расследовании трагедий сухогрузов «Arvin» (затонувшего у берегов Турции) и «Волго-Балт-179» (затонувшего у берегов Румынии), на борту которых находились украинцы. Такие трагедии не должны повторяться.

Об этом в интервью «Сегодня» заявил исполняющий обязанности главы государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков.

— Мы готовы оказать любую помощь в расследовании вышеупомянутых трагедий, в которых погибли наши сограждане. Несмотря на все трудности, Морская администрация заинтересована в том, чтобы показывать хорошие результаты в работе, - заявил Андрей Глазков.

Он также отметил, что до окончания расследования может говорить только о предварительных выводах. Но, как в случае с сухогрузом «Arvin», затонувшим у берегов Турции, так и с судном «Волго-Балт-179», основной причиной крушения могли стать погодные условия.

— Я общался со вторым помощником капитана судна «Arvin», когда случилась первая авария, и с властями Турции. С их слов, судно вышло в море в шторм, когда волна достигала высоты 6 м, а для такого типа судна и при трех метрах выходить в море не то, что не желательно, а запрещено. В случае с «Волго-Балтом 179», к сожалению, трагедия повторилась при таких же - критических - условиях. Для этого типа судов не предусмотрены такие нагрузки, - добавил Андрей Глазков.

В целом же, он считает, что украинские моряки за много лет хорошо зарекомендовали себя на рынке.

— Наши вузы выпускают высококвалифицированных специалистов, которые, поверьте мне, ценятся за рубежом. Ежегодно Украина готовит для мировой отрасли судоходства огромное количество кадров, тысячи моряков, и трагедии, которые, в том числе, произошли из-за критичных погодных условий, ни в коем случае не должны сказаться на их репутации, - добавил Андрей Глазков.

Говоря о задачах Морской администрации, он отметил, что в приоритете - улучшение квалификации моряков. По его мнению, это и престиж Украины, и безопасность судоходства в целом.

— Одним из основных поводов для создания ведомства стал инспекционный визит в Украину комиссии Международной морской организации (IMO). Эксперты IMO составили акт о выполнении Украиной положений конвенции и дали срок для устранения выявленных недостатков (отсутствие координации в действиях, связанных с обеспечением безопасности мореплавания, ненадлежащее выполнение требований положений международных конвенций), - резюмировал Андрей Глазков.

Напомним, 11 марта утром у берегов Румынии затонул сухогруз с украинским экипажем. Всего на борту находились 13 украинцев. В МИД подтвердили гибель двоих членов экипажа.