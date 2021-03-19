Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и группы бывших топ-чиновникив их периода.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.
Он сообщил, что ходатайства были осуществлены от Кабмина (относительно силовиков, которые предали присягу и сейчас работают в РФ или на территории ОРДЛО) и СБУ.
Под санкции подпадают, в частности, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, бизнесмен и владелец компании ВЕПЕК Сергей Курченко, экс-министр обороны Павел Лебедев, главарь «ЛНР» Леонид Пасечник, так называемая экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-нардеп от Партии регионов Вадим Колесниченко и экс-министр образования Дмитрий Табачник.
Под санкции попали:
По словам секретаря СНБО, большинство из перечисленных уже являются гражданами РФ.
В свою очередь, СБУ сообщила, что предложенные для санкций чиновники в 2014 году «способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировал преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности, на «референдуме» и Крыму». Некоторые из чиновников, по данным СБУ, были также причастны к финансированию терроризма, пророссийским акциям протеста и антиукраинской пропаганде.
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Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и группы бывших топ-чиновникив их периода.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.
Он сообщил, что ходатайства были осуществлены от Кабмина (относительно силовиков, которые предали присягу и сейчас работают в РФ или на территории ОРДЛО) и СБУ.
Под санкции подпадают, в частности, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, бизнесмен и владелец компании ВЕПЕК Сергей Курченко, экс-министр обороны Павел Лебедев, главарь «ЛНР» Леонид Пасечник, так называемая экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-нардеп от Партии регионов Вадим Колесниченко и экс-министр образования Дмитрий Табачник.
Под санкции попали:
По словам секретаря СНБО, большинство из перечисленных уже являются гражданами РФ.
В свою очередь, СБУ сообщила, что предложенные для санкций чиновники в 2014 году «способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировал преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности, на «референдуме» и Крыму». Некоторые из чиновников, по данным СБУ, были также причастны к финансированию терроризма, пророссийским акциям протеста и антиукраинской пропаганде.