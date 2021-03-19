Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и группы бывших топ-чиновникив их периода. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга. Он сообщил, что ходатайства были осуществлены от Кабмина (относительно силовиков, которые предали присягу и сейчас работают в РФ или на территории ОРДЛО) и СБУ.

Под санкции подпадают, в частности, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, бизнесмен и владелец компании ВЕПЕК Сергей Курченко, экс-министр обороны Павел Лебедев, главарь «ЛНР» Леонид Пасечник, так называемая экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, бывший генпрокурор Виктор Пшонка, экс-нардеп от Партии регионов Вадим Колесниченко и экс-министр образования Дмитрий Табачник.

Под санкции попали:

Сергей Вадимович Абисов

Николай Янович Азаров

Сергей Валерьевич Аксенов

Александр Михайлович Бобков

Валерий Николаевич Грицай

Константин Федорович Затулин

Петр Анатольевич Зима

Андрей Геннадьевич Иванцов

Олег Геннадьевич Кирилин

Вадим Васильевич Колесниченко

Владимир Андреевич Константинов

Сергей Витальевич Курченко

Сергей Николаевич Кусюк

Павел Валентинович Лебедев

Леонид Иванович Васичник

Александр Алексадрович Пиддубов

Наталья Владимировна Поклонская

Виктор Павлович Пшонка

Дмитрий Альбертович Саламатин

Игорь Вячеславович Соркин

Дмитрий Владимирович Табачник

Николай Николаевич Ткаченко

Николай Аулетович Фидорян

Николай Николаевич Фиськов

Александр Зиновьевич Черпицкий

Ольга Анатольевна Чичелимова

Виктор Федорович Янукович