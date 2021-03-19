Промедление с созданием ВСК по делу «вагнеровцев» опасно для украинских разведчиков, которые были привлечены к спецоперации.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

— Если виновные останутся безнаказанными, они и в дальнейшем будут создавать предпосылки для утечки государственной тайны прямо к главным заинтересованных потребителей - в Кремль. Во-вторых, истину нужно установить не только для того, чтобы наказать виновных, но и для восстановления доверия западных партнеров, которое ценой немалых усилий было установлено в течение 2014-2018 годов. Именно путем очистки государственного сектора от кремлевских шпионов, - убежден генерал Михаил Забродский.

По его словам, разведданные партнеров крайне важны для обеспечения обороноспособности нашей страны.

— Неожиданный и немотивированный срыв спецоперации нанес удар по этому доверию, возможно, на годы вперед. И восстановление такого доверия, в первую очередь, является нашим национальным интересом, - говорит народный депутат.

Он отметил, что частная «Вагнер» является международной террористической организацией, которая создает самую грязную работу и выполняет ее именно для путинского режима по всему земному шару.