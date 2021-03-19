Промедление с созданием ВСК по делу «вагнеровцев» опасно для украинских разведчиков, которые были привлечены к спецоперации.
Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.
— Если виновные останутся безнаказанными, они и в дальнейшем будут создавать предпосылки для утечки государственной тайны прямо к главным заинтересованных потребителей - в Кремль. Во-вторых, истину нужно установить не только для того, чтобы наказать виновных, но и для восстановления доверия западных партнеров, которое ценой немалых усилий было установлено в течение 2014-2018 годов. Именно путем очистки государственного сектора от кремлевских шпионов, - убежден генерал Михаил Забродский.
По его словам, разведданные партнеров крайне важны для обеспечения обороноспособности нашей страны.
— Неожиданный и немотивированный срыв спецоперации нанес удар по этому доверию, возможно, на годы вперед. И восстановление такого доверия, в первую очередь, является нашим национальным интересом, - говорит народный депутат.
Он отметил, что частная «Вагнер» является международной террористической организацией, которая создает самую грязную работу и выполняет ее именно для путинского режима по всему земному шару.
— На них - кровь украинских военных и гражданских лиц. В составе преступной группы планировалось задержать двух террористов, причастных к сбиванию малазийского Боинга МН-17 под Торезом. Террориста, причастного к сбивания транспортного Ил-76 под Луганским аэропортом. Террориста, причастного к сбиванию АН-26 под Луганском, - напомнил Михаил Забродский.
— За считанные часы до успешного задержания военных преступников вероятный «крот» в военном руководстве Украины гарантировал свободу этим убийцам и уничтожение еще одной порции доказательств преступлений путинского режима против Украины», - констатирует представитель «евросолидарности».
— К сожалению, опасность сейчас угрожает непосредственным участникам спецоперации как со стороны российских спецслужб, так и, к сожалению, со стороны украинской власти, которая, заметая следы, допускает незаконное и аморальное давление на честных, патриотических украинских разведчиков и контрразведчиков, развязала против них психологический террор. В частности, распространяя о них фейки на так называемых информационных сливных бачках, - говорит Михаил Забродский.
— Расследование таких дел является вопросом чести для нашей страны. Украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб должны свидетельствовать только перед украинскими государственными органами и парламентской следственной комиссией. Мы еще раз подчеркиваем, что создание ВСК и установление истины по этому делу является вопросом национальной безопасности Украины. Которое должно объединить всех парламентариев в Верховной Раде Украины, - резюмирует боевой генерал.
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Промедление с созданием ВСК по делу «вагнеровцев» опасно для украинских разведчиков, которые были привлечены к спецоперации.
Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский.
— Если виновные останутся безнаказанными, они и в дальнейшем будут создавать предпосылки для утечки государственной тайны прямо к главным заинтересованных потребителей - в Кремль. Во-вторых, истину нужно установить не только для того, чтобы наказать виновных, но и для восстановления доверия западных партнеров, которое ценой немалых усилий было установлено в течение 2014-2018 годов. Именно путем очистки государственного сектора от кремлевских шпионов, - убежден генерал Михаил Забродский.
По его словам, разведданные партнеров крайне важны для обеспечения обороноспособности нашей страны.
— Неожиданный и немотивированный срыв спецоперации нанес удар по этому доверию, возможно, на годы вперед. И восстановление такого доверия, в первую очередь, является нашим национальным интересом, - говорит народный депутат.
Он отметил, что частная «Вагнер» является международной террористической организацией, которая создает самую грязную работу и выполняет ее именно для путинского режима по всему земному шару.
— На них - кровь украинских военных и гражданских лиц. В составе преступной группы планировалось задержать двух террористов, причастных к сбиванию малазийского Боинга МН-17 под Торезом. Террориста, причастного к сбивания транспортного Ил-76 под Луганским аэропортом. Террориста, причастного к сбиванию АН-26 под Луганском, - напомнил Михаил Забродский.
— За считанные часы до успешного задержания военных преступников вероятный «крот» в военном руководстве Украины гарантировал свободу этим убийцам и уничтожение еще одной порции доказательств преступлений путинского режима против Украины», - констатирует представитель «евросолидарности».
— К сожалению, опасность сейчас угрожает непосредственным участникам спецоперации как со стороны российских спецслужб, так и, к сожалению, со стороны украинской власти, которая, заметая следы, допускает незаконное и аморальное давление на честных, патриотических украинских разведчиков и контрразведчиков, развязала против них психологический террор. В частности, распространяя о них фейки на так называемых информационных сливных бачках, - говорит Михаил Забродский.
— Расследование таких дел является вопросом чести для нашей страны. Украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб должны свидетельствовать только перед украинскими государственными органами и парламентской следственной комиссией. Мы еще раз подчеркиваем, что создание ВСК и установление истины по этому делу является вопросом национальной безопасности Украины. Которое должно объединить всех парламентариев в Верховной Раде Украины, - резюмирует боевой генерал.