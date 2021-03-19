Президент Владимир Зеленский обратился к представителям местных властей по поводу карантина в Украине и призвал разработать меры поддержки гражданам и бизнесу в регионах красной зоны.

В видеообращении, опубликованном в Facebook главы государства, он заявил, что местные власти «должны подумать о различных формах поддержки», а не просто вводить карантинные ограничения, пишет Новое время.

— Вместе с усилением карантина они должны разработать комплекс мер для поддержки категорий граждан и бизнеса именно своего региона, которые могут пострадать из-за ограничений так называемой красной зоны, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент прибавил, что ждет от местной власти предложений, чтобы на следующей неделе их могли рассмотреть и утвердить на Конгрессе местных и региональных властей.

По словам Владимира Зеленского, к предложенной за счет местных бюджетов помощи гражданам и бизнесу центральная власть «добавит 100%» и вдвое увеличит размер такой помощи.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине ухудшается с начала февраля, отчасти из-за распространения британского штамма коронавируса. Официально подтверждено, что мутировавший вирус циркулирует в Киеве, Днепре, Львове, Харькове, Ивано-Франковской, Винницкой и Закарпатской областях.

В красной зоне карантина оказались Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Ряд регионов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточили карантин.

19 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что третий локдаун в Украине вводить не будут, так как сейчас действует адаптивный карантин. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, локдаун на всей территории Украины введут в случае попадания в красную зону карантина подавляющего большинства областей.