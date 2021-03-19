Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время планирует провести заседание по вопросу локдауна в Украине.

Об этом на брифинге по результатам заседания совета сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ЛИГА.

— То, что касается локдауна, что касается коронавируса, я думаю, что в ближайшее время соответствующее заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу будет проводиться, – рассказал Алексей Данилов.

По его словам, СНБО сейчас вынужден обращаться к органам местного самоуправления, чтобы те проводили заседания комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС для рассмотрения вопроса усиления карантина.

Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай допускает, что из-за роста количества больных коронавирусом регион может попасть в «красную» зону карантина уже к концу марта.