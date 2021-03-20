Президент Владимир Зеленский указом №104/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины» от 19 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами. Учитывая это, правительство в двухмесячный срок должно проработать вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами и усиление возможностей референс-центра по определению токсичных и контролируемых химических веществ, образованного на базе Государственного предприятия «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство должно сформировать перечень имеющихся аккредитованных химических лабораторий научно-исследовательских институтов и решить вопрос создания на их базе в соответствии с профилем деятельности центров (референс-лабораторий) для осуществления мониторинга, обнаружения и идентификации опасных химических веществ.

Также в этот срок должен быть решен вопрос создания клинического токсикологического центра.

Решение СНБО предусматривает формирование и утверждение перечня опасных веществ и веществ, представляющих угрозу в случае техногенных аварий, а также порядка обращения с ними в Украине, установления гигиенических нормативов с учетом европейских подходов и мировых практик и тому подобное.

В течение трех месяцев правительство должно подготовить предложения по ратификации Конвенции Международной организации труда №170 о безопасности при использовании химических веществ на производстве и о присоединении к Минаматской конвенции о ртути.

В 2021 году должен быть утвержден план мероприятий на 2022-2030 годы по обеспечению выполнения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не откажется от суверенитета над Крымом, а также пообещал назвать тех, кто подготовил почву для российской оккупации полуострова.