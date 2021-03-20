В Белом доме приняли решение отстранить от работы всех молодых специалистов, которые признались в том, что пробовали легкие наркотики. В частности - марихуану, хотя она легализована в штате.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

С приходом к власти Джо Байдена, в Белом доме упростили правила найма молодых специалистов с предоставлением доступа к государственной тайне. Это касалось и тех, кто приехали из штатов, где легализована марихуана.

На сегодняшний день в 14 американских штатах легализовано употребление легких наркотиков «в рекреационных целях». То же самое касается округа Колумбия, где расположен Белый дом. Но на федеральном уровне это запрещено.

Но при кадровой проверке всех сотрудников Белого дома, которые признались, что пробовали легкие наркотики, в ом числе марихуану, либо тут же уволили, либо перевели на удаленную работу без допуска к гостайне.

Точно известно об увольнении пяти сотрудников. Еще десятки сотрудников работают удаленно, продолжается «проверка их пригодности».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Белый дом «работает со службой безопасности над обновлением политики, чтобы гарантировать, что употребление марихуаны в прошлом не лишит сотрудников права работать в Белом доме автоматически».