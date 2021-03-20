Марина Порошенко заявила, что темпы распространения коронавируса в Украине во время третьей волны требуют неотложных мер со стороны центральной власти. Однако руководство государства вместо того, чтобы действовать, перекладывает ответственность на местные власти.

Об этом глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики сказала в эфире телеканала «Прямой», передает пресс-служба политсилы.

По ее словам, эпидемическая ситуация в Киеве и по Украине в целом вызвала беспокойство и уверенность, что введение «красной зоны» практически неизбежно, еще несколько недель назад. Однако представители центральной власти демонстративно пренебрегали элементарными правилами безопасности.

— Власть своим собственным примером показывала, как не нужно придерживаться всех необходимых правил для того, чтобы не заболеть и не распространить инфекцию. Фотографируясь без масок, ездя на горнолыжные курорты и проводя свои дни рождения среди большого скопления людей, — отметила Марина Порошенко.

Она заявила, что власть расписалась в своей беспомощности и несостоятельности сделать что-то для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Украины, а теперь перекладывает ответственность на органы местного самоуправления.

— Сегодня после заседания СНБО ни слова не было сказано, что уже в большинстве регионов страшная ситуация, переполненные больницы. У нас сейчас наблюдается новый штамм коронавируса, более агрессивный, который проявляется через более короткий срок, и уже на 3-5 день заболевания человек попадает в больницу с признаками недостаточности кислорода в крови, — подчеркнула глава профильной комиссии.

Марина Порошенко сравнила ежедневные смерти украинцев от коронавируса с авиакатастрофой.

— Статистика последних дней просто шокирует, у нас каждый день погибают до 300 украинцев. Для сравнения — это как большой самолет у нас разбивается каждый день. А для нашей власти это просто статистика. И делайте сами, что хотите, сами себя спасайте, сами себе помогайте, — возмутилась она.

При этом, по словам руководительницы фракции «Европейской Солидарности» в Киевсовете, центральная власть продолжает политику бездействия.

— В такой ситуации надо, чтобы центральная власть определила четкие приоритеты для всей Украины. «Европейская Солиарнисть» действительно в свое время предложила пять шагов для того, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса на территории Украины, но ни одного пункта из этого не было выполнено. На сегодняшний день мы не имеем вакцин, и вакцинация полностью провалена. У нас не проводится в достаточном объеме тестирование. Мы даже не знаем реальной статистики, сколько больных ковидом мы сегодня имеем, — пояснила Марина Порошенко.

Также в пресс-службе напомнили, что «Европейская Солидарность» еще в прошлом году предложила комплексный антиковидний план. Лидер партии Петр Порошенко требовал немедленно прекратить разворовывание коронавирусного фонда и направить все средства на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей. А также проведение массовой вакцинации, государственное регулирование цен на тесты, вакцины, лекарства от коронавируса и медицинские услуги. «Европейская Солидарность» также предлагала внести расходы на лечение COVID-19 в налоговую скидку для граждан.

Кроме того, с учетом резкого ухудшения эпидемической ситуации в Украине, фракция «Европейской Солидарности» в Верховной Раде Украины потребовала немедленно созвать заседание СНБО по поводу критической ситуации с распространением коронавируса в Украине и срыва вакцинации.