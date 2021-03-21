За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 145 человек, зафиксировано 166 летальных случаев, 3877 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 21 марта, передает Новое время.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных, но остается на высоком уровне. До этого три дня подряд фиксировали более 15 тысяч инфицированных в сутки.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 546 363 человека, из них 1 257 849 выздоровели, летальных исходов — 29 941.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
В красной зоне находятся четыре области: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая, а также Киев.
Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 145 человек, зафиксировано 166 летальных случаев, 3877 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 21 марта, передает Новое время.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных, но остается на высоком уровне. До этого три дня подряд фиксировали более 15 тысяч инфицированных в сутки.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 546 363 человека, из них 1 257 849 выздоровели, летальных исходов — 29 941.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
В красной зоне находятся четыре области: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая, а также Киев.
Ряд областей оранжевой зоны вводят дополнительные ограничения.
24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19.