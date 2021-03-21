Жители Корабельного района Николаева, возмущенные тем, что через проспект Богоявленский и через рынок, расположенный по улице Самойловича, проходит ж/д ветка с курсирующими (с интервалом 20 – 30 минут) поездами, решили объединиться для решения экологических и транспортных проблем, существующих из-за железной дороги в центре Корабельного района.

Об этом пишет сайт Корабелов.Инфо.

Люди недовольны тем, что уже в настоящее время несколько раз в час (примерно по 10 минут) происходит сильное задымление прилегающей территории, постоянный запах неотработанной солярки и выхлопы дизелей создают угрозу экологической составляющей района, а в скором времени запланировано строительство еще одной ж/д ветки рядом с уже имеющейся, что вдвое увеличит количество вредных выбросов от поездов в атмосферу.

Издание опубликовало видеозапись перезда по улице Самойловича. Видео было снято 11 августа 2020 года.

— Посмотрите, чем мы дышим, — написала Лилия Махновец, опубликовав в соцсети в сентябре 2020 года снятое ею видео с проходящим через центр Корабельного района дымящим поездом.

«…Намного дальновиднее было бы демонтировать существующую ж/д ветку и провести её через поля, а за селом Галицыново повернуть к портам и заводам…. Реализация предложенного проекта с туннелем никак не решит проблему увеличивающегося стремительными темпами пагубного влияния на нашу многострадальную экологию. С каждым годом развитие портов, увеличение грузопотоков вновь и вновь будет заставлять задуматься об этой железной дороге (которая в середине прошлого века прокладывалась за территорией города Жовтневого, а теперь оказалась практически в центре нашего района). Только две ветки будет демонтировать уже куда сложнее, чем одну. Предлагаю неравнодушным жителям объединиться и совместными усилиями добиться переноса железной дороги из центра Корабельного района», — пишет Юрий Б. в созданной для этой цели группе в Facebook.

Как сообщается в соцсети, участники группы составили письмо директору регионального филиала «Одеська залізниця» АО «Укрзалізниця» с просьбой рассмотреть вариант переноса железной дороги из центра Корабельного района.

Копии этого письма, под которым уже начался сбор подписей, инициативные жители собираются отправить Министру инфраструктуры Украины, депутатам Верховной Рады, горсовета, облсовета, мэру и главе Николаевской ОГА.

Приводим полностью текст данного обращения к властям:

«В Корабельном районе города Николаева уже много лет существуют транспортная и экологическая проблемы, которые со временем только усиливаются. Дело в том, что основной дорогой, связывающей район с центром города, является проспект Богоявленский. Но этот проспект пересекает железнодорожная колея, по которой очень часто идут грузовые поезда в/c местных предприятий. Эта железнодорожная ветка строилась еще в пятидесятые годы прошлого века, и тогда она никому не мешала (шла по окраине города). Но с дальнейшим развитием Николаева железная дорога оказалась в самом центре Корабельного района, а из-за значительного увеличения промышленных предприятий и портов теперь получается, что почти каждые полчаса по ней, громыхая и отравляя все вокруг, проходят поезда, возглавляемые тепловозами, из которых валит едкий черный дым и летят искры, что уже много раз становились причиной пожаров на открытых территориях вдоль железной дороги. Вся территория вокруг него уже давно черная от необработанной солярки и от выхлопов дизельных тепловозов, а воздух пропитан гарью. В планах - строительство еще одной железнодорожной ветки параллельно с существующей (так местные порты продолжают стремительно развиваться) и строительство подземного тоннеля для переноса автомагистрали под железнодорожный путь (потому что когда идут поезда, с обеих сторон железнодорожного переезда на проспекте Богоявленском подолгу выстраиваются в ожидании колонны машин). Но если строительство тоннеля (на которое нужно очень много средств) может решить автомобильную проблему, то вторая железнодорожная колея (увеличена вдвое количество поездов, которые будут курсировать через центр жилого массива с расположенной рядом больницей и большим количеством многоэтажек) окончательно убьет наше и так уже не совсем чистый воздух, а как следствие - увеличит уровень заболеваемости и смерти местных жителей. Наша инициативная группа, представляющая жителей Корабельного района с многотысячным населением, считает, что было бы рациональнее демонтировать существующую железнодорожную ветку (как ранее и собирались, согласно проекту Генплана города) и провести ее через поля за пределами Николаева, а за селом Галициново вернуть к портам и заводов. Такой проект устранил бы обе проблемы в Корабельном районе - и автотранспортную и экологическую. Мы просим рассмотреть этот вопрос как можно быстрее, пока еще не наступила экологическая катастрофа (подписные листы «За перенос железной дороги с Корабельного района» прилагаются). Из пояснительной записки к новому Генплану города Николаева от 2019 (на данный момент новый Генплан еще не принято, планируется принятие в 2021 году): «Для улучшения экологического состояния селитебной зоны южной части города в Корабельном районе предоставляются предложения по созданию обходной железнодорожной ветки к Николаевского глиноземного завода и южной производственной зоны города, после строительства которой железнодорожное сообщение вдоль ул. Доктора Самойловича ликвидируется (этап стратегическая перспектива)».

Ранее сообщалось, что в Николаеве под железнодорожными путями планируют построить тоннель, по которому грузовики будут въезжать на территорию морского специализированного порта «Ольвия».

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подземный тоннель в Корабельном районе поможет построить компания из Катара QTerminals.



