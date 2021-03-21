Министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье, 21 марта, нанес необъявленный визит в Афганистан, всего за несколько недель до запланированного вывода американских войск.

Подробности его визита держались в секрете по соображениям безопасности, передает Новое время.

По прибытии в Кабул глава Пентагона встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

— Я приехал в Афганистан, чтобы слушать и учиться. Этот визит был для меня очень информативным, — заявил Ллойд Остин.

Кабул стал последней остановкой в турне главы Пентагона по Азии. Ллойд Остин, бывший кадровый солдат, служил в Афганистане командиром дивизии с сентября 2003 года по август 2005 года.

Вашингтон должен завершить вывод американских солдат к 1 мая в соответствии с соглашением с Талибаном. В ответ на вывод войск США боевики согласились начать мирные переговоры с администрацией президента Афганистана.

Однако на прошлой неделе президент США Джо Байден предупредил, что США могут не успеть вывести всех военнослужащих вовремя.



