Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин — удручающий шаг назад для международного движения по защите прав женщин во всем мире, говорится в распространенном Белым домом заявлении президента США Джо Байдена, пишет УНН.

По его словам, «внезапный и необоснованный выход» страны из конвенции вызывает глубокое разочарование.

— Во всем мире мы наблюдаем рост числа случаев домашнего насилия, включая сообщения о росте числа убийств женщин в Турции — первой стране, подписавшей конвенцию, — указал Джо Байден.

По его мнению, страны должны работать над укреплением своих обязательств по прекращению насилия в отношении женщин, а не отвергать международные договоры, направленные на их защиту и привлечение виновных к ответственности.

О выходе из конвенции власти Турции объявили 20 марта. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу пояснил, что наличие или отсутствие международных конвенций «не уменьшает и не увеличивает» ответственность по предотвращению любых форм преступлений. Вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин.

В Брюсселе к решению турецких властей отнеслись с «глубоким сожалением и непониманием»

— Мы призываем Турцию отменить свое решение, — написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также выступила с критикой решения турецких властей. По ее словам, это стало большим шагом назад с точки зрения усилий по защите женщин от насилия и вызывает сожаление, поскольку «подрывает защиту женщин в Турции, в Европе и за ее пределами».

В свою очередь Совет Европы (СЕ) сожалеет о выходе Турции из Стамбульской конвенции, направленной на борьбу с насилием в отношении женщин, и призывает Анкару пересмотреть свое решение.