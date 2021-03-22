Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в настоящее время не видит возможности для Евросоюза напрямую жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам.
Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Funke Media Gruppe, сообщает немецкая государственная радиостанция и телеканал Deutsche Welle.
— Государства-члены испытывают сильное давление с целью получить вакцину для себя, – сказала она.
При этом глава Еврокомиссии отметила, что ЕС будет поддерживать инициативу Всемирной организации здравоохранения COVAX, по которой осуществляются поставки вакцины нуждающимся странам.
— ЕС инвестировал 2,6 миллиарда долларов в эту инициативу. COVAX уже доставил 30 миллионов доз вакцины в 52 страны, – сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, механизм ЕС относительно пожертвования вакцин другим странам запустится только тогда, когда ситуация с вакцинами улучшится в самом ЕС.
Производители, базирующиеся в ЕС, отгрузили 41 миллион доз вакцин в 33 страны с начала февраля.
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в настоящее время не видит возможности для Евросоюза напрямую жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам.
Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Funke Media Gruppe, сообщает немецкая государственная радиостанция и телеканал Deutsche Welle.
— Государства-члены испытывают сильное давление с целью получить вакцину для себя, – сказала она.
При этом глава Еврокомиссии отметила, что ЕС будет поддерживать инициативу Всемирной организации здравоохранения COVAX, по которой осуществляются поставки вакцины нуждающимся странам.
— ЕС инвестировал 2,6 миллиарда долларов в эту инициативу. COVAX уже доставил 30 миллионов доз вакцины в 52 страны, – сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, механизм ЕС относительно пожертвования вакцин другим странам запустится только тогда, когда ситуация с вакцинами улучшится в самом ЕС.
Производители, базирующиеся в ЕС, отгрузили 41 миллион доз вакцин в 33 страны с начала февраля.