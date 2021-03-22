В этом убеждает министр здравоохранения Максим Степанов.

Для того чтобы все пересадки печени и почек состоялись в Украине, он обещает вдвое увеличить количество трансплантаций в стране.

Степанов говорит, что ежегодно 5 тысяч человек в Украине нуждаются в трансплантации органов. Министерство здравоохранения пытается увеличить финансирование этого направления медицины. Также ведомство внесло изменения в 30 нормативных актов и законов, чтобы урегулировать эту сферу, говорит министр.

— Мы должны избавиться от комплекса неполноценности, перестать говорить «у нас это невозможно». Ведь в нашей стране лучшие врачи и мы выписываем законодательство так тщательно, чтобы никто и мысли не мог допустить о бизнесе на органах, — отмечает Максим Степанов.

Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, с тех пор вступил в силу соответствующий закон. Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека.

В 2019 году в Ковеле впервые за 15 лет трансплантировали сердце. Для операции пациента везли из Киева.

С 1 января этого года заработала также Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей (ЕГИСТ), которая будет сопоставлять перечень ожидания пациентов и донорские органы. В декабре 2020-го Степанов убеждал, что благодаря этой системе Украина уже через три года сможет достичь полной трансплантационной независимости, когда украинцам не придется выезжать за границу для проведения операций.