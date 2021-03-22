Китайский художник Хон Цзиньшу создал керамическую статуэтку, изображающую бывшего президента США Дональда Трампа в образе Будды.
Об этом сообщает телеканал ABC News.
45-й президент США, отлитый в керамике, такой, как его еще никогда не видел мир, – одетый в мантию, скрестив ноги, с закрытыми глазами, будто в глубоком медитативном состоянии.
По словам автора, на некоторых видео бывший американский лидер выглядит всезнающим, поэтому он решил изобразить его «в состоянии всеведения, в котором его никто не сможет превзойти».
— Эта фигурка очень миролюбивая. Она [статуэтка Трампа-Будды] и личность Трампа — крайние противоположности. Я думаю, что это сопоставление особенно интересно. Это конфликт, — рассказал художник в интервью телеканалу.
При этом он подчеркнул, что не вкладывал политический подтекст в свое творение.
Статуэтка медитирующего Трампа стала вирусной в Сети. Художник продает фигурки двух размеров за $150 и $610.
— Сделай свой бизнес снова великим!, — призвал под лотом продавец.
Тем не менее это не переросло для автора в прибыльный бизнес, главным образом потому что на коммерческой интернет-платформе Taobao появилось множество копий его работы.
Несмотря на то что Хон и его команда пытаются бороться с «пиратскими копиями» Трампа-Будды, художник признался, что также воспринимает это как форму лести.
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Китайский художник Хон Цзиньшу создал керамическую статуэтку, изображающую бывшего президента США Дональда Трампа в образе Будды.
Об этом сообщает телеканал ABC News.
45-й президент США, отлитый в керамике, такой, как его еще никогда не видел мир, – одетый в мантию, скрестив ноги, с закрытыми глазами, будто в глубоком медитативном состоянии.
По словам автора, на некоторых видео бывший американский лидер выглядит всезнающим, поэтому он решил изобразить его «в состоянии всеведения, в котором его никто не сможет превзойти».
— Эта фигурка очень миролюбивая. Она [статуэтка Трампа-Будды] и личность Трампа — крайние противоположности. Я думаю, что это сопоставление особенно интересно. Это конфликт, — рассказал художник в интервью телеканалу.
При этом он подчеркнул, что не вкладывал политический подтекст в свое творение.
Статуэтка медитирующего Трампа стала вирусной в Сети. Художник продает фигурки двух размеров за $150 и $610.
— Сделай свой бизнес снова великим!, — призвал под лотом продавец.
Тем не менее это не переросло для автора в прибыльный бизнес, главным образом потому что на коммерческой интернет-платформе Taobao появилось множество копий его работы.
Несмотря на то что Хон и его команда пытаются бороться с «пиратскими копиями» Трампа-Будды, художник признался, что также воспринимает это как форму лести.