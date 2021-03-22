Южно-Африканская Республика договорилась о перепродаже одного миллиона доз вакцин от COVID-19 британско-шведской фирмы AstraZeneca. Такое решение государство приняло из-за сравнительно невысокой действенности препарата в борьбе с тамошним штаммом коронавируса.

Продажу вакцин подтвердил министр здравоохранения ЮАР Звели Мкизе в заявлении, обнародованном в воскресенье, 21 марта, пишет hromadske.

По словам Звели Мкизе, препараты AstraZeneca продали девяти государствам Африки через панафриканскую организацию Африканский союз. Однако в заявлении не указано, какие именно страны и на каких условиях получат вакцину.

В начале 2021 года Южная Африка договорилась с Serum Institute India о поставках миллиона доз вакцины AstraZeneca с возможностью расширения контракта на еще 500 тысяч доз. Препаратами этого же производителя пока вакцинируют и украинцев.

Напомним, что в Дании двух человек госпитализировали с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Один из них умер.