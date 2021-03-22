Вчера, 21 марта, на берегу реки Ингул состоялась ЭКОтолока - весенняя уборка, посвященная Всемирному дню воды (Всемирный день охраны водных ресурсов) (World Water Day). Организатором мероприятия выступила всеукраинская общественная организация «Закон Природы».

Об этом сообщили организаторы акции.

Её поддержали организации «Национальный Корпус», «Рух Свідомих Громадян» Никита Плеханов, депутаты горсовета Андрей Янтарь и Максим Коваленко с семьями; общественные деятели Александр Глущенко, Евгений Корольков, Дмитрий Грабовой и Максим Анохин.

Собравшиеся провели уборку территории сквера, который находится по адресу улица 2-я Набережная 2а. Сообщается, что в ходе воскресника было вывезено 2 грузовика с мусором.

— Мы решили сделать такую акцию, чтобы привлечь внимание жителей к экологическим проблемам. Метод мы выбрали традиционный - это субботники. Вода очень ценный ресурс, ведь с каждым годом пресной воды в мире становится меньше и меньше. Поэтому бережное отношение к воде и водным ресурсам - это обязанность всех людей, - отметила экозащитница Яна Титаренко.

Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Никита Плеханов поддержал инициативу общественной организации и сообщил, что в будущем это место может стать ещё одним любимым местом отдыха для горожан.

— Узнал о готовящемся мероприятии. Поддержали ребят, позвали представителей из своей организации «Рух Свідомих Громадян» и знакомых. Дело хорошее потому, что состояние, в котором территория находится сейчас, крайне неудовлетворительное. Очень красивое, но запущенное место и мы хотим его привести в порядок, - сказал Никита Плеханов.

В общей сложности в воскреснике приняло участие более пятидесяти человек. Все участники были обеспечены необходимым инвентарем для уборки, также была заказана крупногабаритная техника, с чем помогла глава Ингульской районной администрации Анна Ременникова.