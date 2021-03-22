Хозяйственный суд Николаевской области обязал компании «Оберегова» снести торговый комплекс в районе остановки «Школьная» в микрорайоне Соляные Центрального района города.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, ещё в декабре 2017 года Хозсуд удовлетворил иск Николаевской местной прокуратуры №1 и обязал ООО «Оберегова» вернуть Николаевскому городскому совету семь земельных участков общей площадью 180 квадратных метров по проспекту Героев Украины, угол улицы Обереговой, в пригодном для использования состоянии путем освобождения их от передвижных и временных сооружений.

— Несмотря на наличие судебного спора, ООО «Оберегова», в нарушение условий договоров личных срочных сервитутов и при отсутствии разрешительных документов, незаконно, вместо размещения временных сооружений, построено капитальный объект — торговый комплекс площадью 336 квадратных метров и зарегистрировано право собственности на него, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все попытки Николаевского городского совета снести торговый комплекс в судебном порядке оказались безрезультатными — в иске горсовета судами отказано.

— Учитывая непринятие городским советом адекватных мер к возобновлению интересов территориальной общины, Николаевской местной прокуратурой №1 в хозяйственный суд 21.08.2020 предъявлен иск об отмене права собственности и сносе самовольно построенного объекта. По результатам рассмотрения иска, суд согласился с доводами прокуратуры и обязал общество снести самовольно построенный торговый комплекс, - сообщают в прокуратуре.

Ранее НикВести опубликовали материал «Рынок на Обереговой: Прокуратура судится, а горсовет отдает землю».