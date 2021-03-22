Высший антикоррупционный суд приговорил голову Межгорского районного суда Закарпатской области к пяти годам заключения за взяточничество.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Также судью лишили права занимать должность судьи в течение трех лет с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. В течение 30 дней после оглашения приговора его могут обжаловать.

Судью поймали на взяточничестве 5 февраля 2020 года. По данным следствия, он попросил и получил 15 тысяч гривен от физического лица для удовлетворения гражданского иска.

Прокуроры САП инкриминировали ему часть 3 статьи 368 — неправомерная выгода в крупном размере, совершенная должностным лицом, занимающим ответственное положение.

Напомним, что коллегия судей Заводского районного суда Николаев приговорила к 12 годам лишения свободы обвиняемого по делу об убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова – Александра Чайку.