Летом в Черном море на территории Николаевской, Херсонской, Одесской областей пройдут учения Sea Breeze — 2021. Планируют привлечь 29 стран-членов НАТО и партнеров организации.

Об этом АрмiяInform сообщил заместитель командующего ВМС ВС Украины Алексей Доскато.

В Одессе состоялась главная конференция по планированию украинского-американских учений Sea Breeze — 2021, во время которой окончательно согласовали план и формат учений, определили состав участников и проработали вопросы логистического обеспечения. Накануне конференции представители ВМС ВС Украины вместе с иностранными партнерами провели рекогносцировку мест проведения обучения.

— Все элементы учений Sea Breeze — 2021 спланированы и будут отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой. К обучению планируем привлечь 29 стран-членов НАТО и партнеров. В этом году предполагается значительное увеличение состава сил и средств берегового компонента, в частности из состава морской пехоты Украины и США, большое количество бронированной техники и артиллерии. К воздушному компоненту планируем привлечь самолеты и вертолеты с американской стороны и со стороны украинской морской авиации, Воздушных Сил ВС Украины, Государственной пограничной службы, а также беспилотные авиационные комплексы, — отметил заместитель командующего ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Доскато.

К морскому компоненту будут привлекаться более 30 единиц кораблей, катеров и судов от ВМС Украины, морской охраны Госпогранслужбы Украины, ВМС США и других стран — членов НАТО и партнеров. На протяжении обучения корабли будут выполнять задачи по поиску и уничтожению подводных лодок совместно с морской и патрульной авиацией, отрабатывать проведение эмбарговых операций и перехват судов-нарушителей. Кроме того, будет организовано обеспечение ухода подозрительных судов, охраны морских линий коммуникаций и сопровождение важных грузов и конвоев, проведение десантных операций. Во время обучения основное внимание будет сосредоточено на отработке взаимной совместимости и совместном выполнении задач с партнерами в соответствии со стандартами НАТО. Также в море будет выполнено практические артиллерийские стрельбы и отработаны меры противовоздушной обороны.

Управлять применением всех составляющих компонентов учений Sea Breeze — 2021будет Морскоекомандование ВМС ВС Украины, которое обеспечивает взаимодействие и управление международными, межвидовыми, межродовой и межведомственными группировками.

— Особенностью учений станет использование ударного оперативно-тактического беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 Воздушных Сил ВС Украины, который будет выполнять различные задачи при проведении учений, — сообщил капитан 1 ранга Алексей Доскато.

Ранее более 700 военнослужащих из шести стран НАТО приняли участие в многонациональных учениях «Посейдон — 21». Они прошли на берегу Черного моря под командованием ВМС Румынии.